Разведка Эстонии не видит серьезной угрозы за вбросами о "Нарвской народной республике"

Внешняя разведка Эстонии пока не видит причин для серьезного беспокойства из-за продвижения в сети идей о "Нарвской народной республике".

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин отметил, что их ведомство отслеживает сообщения вокруг идеи "Нарвской народной республики", но в настоящее время не видят причин для серьезного беспокойства.

"То, что мы сейчас наблюдаем – фактически "шум", подготовленный и выставленный онлайн определенными активистами. Похоже, что российские власти не причастны к этой деятельности. И я обратил внимание, что эстонские медиа подали это как нечто немного большее, чем оно есть", – отметил Росин.

Он акцентировал, что учетные записи, с которых распространялись сообщения, имеют очень малое количество подписчиков.

"Поэтому мы не воспринимаем это слишком серьезно. Это не значит, что на это не нужно обращать внимания, но конкретно сейчас эту деятельность мы не воспринимаем слишком серьезно", – сказал Каупо Росин.

Сообщения о "Нарвской народной республике" в последние недели начали разгонять с небольшого количества русскоязычных аккаунтов. Там говорилось об идее отделения Нарвы, почти полностью русскоязычного города, и восточного региона Ида-Вирумаа от Эстонии.

После публикации портала противодействия пропаганде Propastop в начале прошлой недели на тему обратили внимание эстонские СМИ и появились первые официальные реакции чиновников.

Представительница Службы внутренней безопасности прокомментировала, что это выглядит как "простой и дешевый метод провокации и запугивания общества", и отметила, что за участие в подобной деятельности возможна уголовная ответственность.

Премьер Кристен Михал 12 марта назвал это информационной операцией с "российским следом" для влияния на эстонское общество.

Глава МИД Маргус Тсахкна подчеркнул, что Нарва "есть и будет эстонским городом", а попытки ослабить сплоченность эстонского общества не является чем-то новым.

От некоторых представителей эстонских медиа звучала критика Propastop за то, что они подсветили тему, о которой писали "маргинальные аккаунты с горсткой подписчиков", как и чиновников, которые добавили этому веса своими комментариями.

В то же время в Propastop считают, что лучше было не игнорировать распространение таких сообщений, чтобы люди узнали об этой кампании.

"Молчать на эту тему – это значит оставлять эстонцев в ситуации, когда они услышат о таких нарративах где-то случайно, без контекста, или когда они уже перерастут в информационную атаку", – отметили в Propastop.

Нарва, третий по величине город Эстонии, расположенный фактически на границе с Россией, для более 90% горожан основным языком общения является русский.

Наибольшая концентрация русских в Эстонии – в Нарве и в целом регионе Ида-Вирумаа, а также в столице Таллинне.

Из-за этих особенностей Нарвы ее считают приоритетной целью потенциальных гибридных операций РФ. В разведке Эстонии в феврале 2026 года озвучили оценку, что Россия не будет атаковать страны НАТО в этом году.

Сообщали, что за последние пять лет в Эстонии стало на 10% меньше россиян.