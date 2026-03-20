В Шотландии двое людей пытались проникнуть на базу атомных подводных лодок

Полиция Шотландии задержала двух человек, которые пытались проникнуть на военно-морскую базу Клайд, считающуюся базой британских атомных подводных сил.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

По данным полиции, инцидент произошел около 17:00 в четверг, 19 марта.

"В связи с этим задержаны 34-летний мужчина и 31-летняя женщина; расследование продолжается", – сказал представитель полиции Шотландии.

В тот же день сообщалось, что в Великобритании выдвинули обвинения двум мужчинам, которых подозревают в слежке за британской еврейской общиной в интересах Ирана; это происходило еще до начала операции США и Израиля против Ирана.

Летом пропалестинские активисты в Великобритании проникли на базу Королевских военно-воздушных сил в центральной Англии и повредили два военных самолета.