Франция не видит возможности урегулировать конфликт на Ближнем Востоке в ближайшее время

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что не видит очевидного завершения конфликта на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после встречи со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в Тель-Авиве, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Барро подчеркнул, что Франция и ее союзники будут продолжать прилагать усилия для поиска долгосрочного решения.

"Нет очевидного краткосрочного выхода из текущей эскалации напряженности в регионе, которая в определенном смысле продолжается с 7 октября 2023 года. Но это ни в коем случае не должно служить поводом для бездействия", – подчеркнул французский министр.

Сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива посредством действий на уровне Организации Объединенных Наций.

Также Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.