Президент України пояснив, чому військова група не долучиться до переговорів у суботу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну на переговорах щодо завершення війни у США представлятиме лише політична група, оскільки у військовому форматі сторони вже досягли певного прогресу.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський повідомив у спілкуванні з журналістами.

Напередодні президент анонсував зустріч у США 21 березня політичної частини української переговорної команди щодо завершення російсько-української війни. Російська сторона не братиме участі у цих переговорах.

За словами Зеленського, Україна та Росія вже погодили військові параметри припинення вогню під час попередніх раундів переговорів, але для їх втілення потрібна політична воля.

"У нас був прогрес у тристоронньому засіданні, саме у військовому форматі. Три сторони, в принципі, погодили, як моніторити припинення вогню, коли буде політична воля. Політичної волі поки що немає, саме тому в дорозі політична підгрупа", – пояснив він.

Президент України пояснив, що головним завданням української команди у США буде узгодження чітких параметрів тристоронніх перемовин, а також підготовка до "відповідних зустрічей" та готовність документів.

Крім того, команда українських перемовників обговорить з американцями продовження програми PURL із закупівлі зброї для України. Також порушать питання українсько-американської угоди про дрони.

Минулого тижня Зеленський заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Водночас ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.