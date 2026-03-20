Президент Украины объяснил, почему военная группа не присоединится к переговорам в субботу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах по завершению войны в США будет представлять только политическая группа, поскольку в военном формате стороны уже достигли определенного прогресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в общении с журналистами.

Накануне президент анонсировал встречу в США 21 марта политической части украинской переговорной команды по завершению российско-украинской войны. Российская сторона не будет участвовать в этих переговорах.

По словам Зеленского, Украина и Россия уже согласовали военные параметры прекращения огня во время предыдущих раундов переговоров, но для их воплощения нужна политическая воля.

"У нас был прогресс в трехстороннем заседании, именно в военном формате. Три стороны, в принципе, согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока нет, именно поэтому едет политическая подгруппа", – пояснил он.

Президент Украины пояснил, что главной задачей украинской команды в США будет согласование четких параметров трехсторонних переговоров, а также подготовка к "соответствующим встречам" и готовность документов.

Кроме того, команда украинских переговорщиков обсудит с американцами продолжение программы PURL по закупке оружия для Украины. Также поднимут вопрос украинско-американского соглашения о дронах.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров по завершению войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России.

В то же время СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредотачивается на Иране.