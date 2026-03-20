В Чехии расследуют пожар на предприятии как возможный теракт

Чешские следователи расследуют ночной пожар на промышленном комплексе как возможный умышленный поджог.

Об этом сообщили в пятницу, 20 марта, чешские пожарные и полицейские, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в Чехии начали расследовать этот пожар как умышленный поджог после того, как в СМИ появились сообщения, что ответственность за инцидент взяла на себя группа, которая протестует против израильского оружия.

Пожарные сообщили, что выезжали на вызов о пожаре в складском помещении комплекса в Пардубице, что в 120 км к востоку от Праги. В пожаре, который распространился на другое здание, никто не пострадал.

Чешские СМИ сообщили, что группа протестующих заявила, что подожгла "ключевой производственный центр" израильского оружия в Пардубице, чтобы положить конец его роли в "геноциде в Газе".

В то же время чешская оборонная компания LPP Holding сообщила, что подтвердила, что на одном из ее объектов произошел пожар, и что она сотрудничает с властями.

Как отмечается, компания, имеющая офис в этом комплексе, в 2023 году объявила о планах сотрудничества с израильской компанией Elbit Systems в сфере производства дронов.

"Сейчас мы не будем спекулировать относительно причин или обстоятельств инцидента и будем ждать официальных выводов расследования", – заявила LPP.

Сначала чешские правоохранители сообщили, что расследуют, был ли пожар преднамеренным. Позже полиция заявила, что следователи вместе со службами безопасности расследуют инцидент по статье Уголовного кодекса, касающейся терроризма.

"Исходя из того, что нам известно в настоящее время, вероятно, что инцидент может быть связан с террористическим нападением", – заявил министр внутренних дел Любомир Метнар.

