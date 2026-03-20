ЗМІ: у США намагались вплинути на рішення Стармера щодо призначення Мендельсона

Члени перехідної команди американського президента Дональда Трампа начебто неодноразово намагалися вплинути на рішення прем’єр-міністра Великої Британії призначити скандального Пітера Мендельсона на посаду посла в США.

Про це Politico повідомили колишній посадовець адміністрації Трампа та чинний британський посадовець, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, члени перехідної команди Трампа неодноразово намагалися вплинути на рішення Стармера у 2024 році про звільнення Карен Пірс з посади посла та її заміну Мендельсоном.

За їхніми словами, помічники Трампа повідомили раднику Стармера з питань національної безпеки Джонатану Пауеллу та його тодішньому голові адміністрації Моргану Максвіні, що вони хочуть, щоб Пірс залишилася на посаді, під час зустрічі в Палм-Біч на початку грудня 2024 року.

Експосадовець адміністрації Трампа розповів, що пізніше того ж місяця люди, які працювали над перехідним процесом, зателефонували Пауеллу і повідомили йому, що незадоволені ставленням до Пірс і що їм не подобається вибір Мендельсона.

Співрозмовники стверджують, що серед тих, хто ставився до Мендельсона з обережністю, була і глава адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз.

"Ніхто не ставився до нього особливо прихильно, насправді головним чином тому, що він відкрито висловлювався про президента… [У нього була] погана репутація через те, що він відкрито висловлювався, тож чому б він мав бути бажаним послом?" – сказав експосадовець адміністрації Трампа.

Як відомо, 11 березня британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать про те, що радники прямо вказували Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

12 березня на Даунінг-стріт підтвердили, що Стармер читав попередження про зв'язки Мендельсона з Епштейном перед тим, як призначити його на дипломатичну посаду.

Того ж дня Стармер заявив, що призначити Мендельсона послом Британії у США було його помилкою.

