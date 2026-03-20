СМИ: в США пытались повлиять на решение Стармера о назначении Мендельсона

Члены переходной команды американского президента Дональда Трампа якобы неоднократно пытались повлиять на решение премьер-министра Великобритании назначить скандального Питера Мендельсона на должность посла в США.

Об этом Politico сообщили бывший чиновник администрации Трампа и действующий британский чиновник, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, члены переходной команды Трампа неоднократно пытались повлиять на решение Стармера в 2024 году об увольнении Карен Пирс с должности посла и ее замену Мендельсоном.

По их словам, помощники Трампа сообщили советнику Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатану Пауэллу и его тогдашнему главе администрации Моргану Максвини, что они хотят, чтобы Пирс осталась в должности, во время встречи в Палм-Бич в начале декабря 2024 года.

Экс-чиновник администрации Трампа рассказал, что позже в том же месяце люди, которые работали над переходным процессом, позвонили Пауэллу и сообщили ему, что недовольны отношением к Пирс и что им не нравится выбор Мендельсона.

Собеседники утверждают, что среди тех, кто относился к Мендельсону с осторожностью, была и глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз.

"Никто не относился к нему особенно благосклонно, на самом деле главным образом потому, что он открыто высказывался о президенте... [У него была] плохая репутация из-за того, что он открыто высказывался, так почему бы он должен быть желанным послом?" – сказал экс-чиновник администрации Трампа.

Как известно, 11 марта британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют о том, что советники прямо указывали Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном составляют общий репутационный риск.

12 марта на Даунинг-стрит подтвердили, что Стармер читал предупреждение о связях Мендельсона с Эпштейном перед тем, как назначить его на дипломатическую должность.

В тот же день Стармер заявил, что назначить Мендельсона послом Британии в США было его ошибкой.

