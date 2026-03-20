Данський парламент помилково запросив на вибори 13 тисяч людей без права голосу

Данський парламент випадково надіслав лист-запрошення на вибори для виборців, які не мають права на голос.

Про це йдеться у заяві уряду, пише "Європейська правда".

Як зазначається, данський парламент завжди надсилає заклик усім виборцям, які голосують вперше, реалізувати своє право голосу. Цього разу заклик було надіслано у четвер, 19 березня.

Втім, як зазначили в уряді, "сталася прикра помилка, внаслідок чого лист отримали також приблизно 13 тисяч молодих людей віком 18 та 19 років, які не є громадянами Данії".

"Мені дуже шкода за плутанину, спричинену нашою помилкою", – заявив Серен Вевер, керівник відділу комунікацій Адміністрації данського парламенту.

Також, як зазначається, у листі міститься друкарська помилка щодо року виборів. Дата, вказана як 24 березня 2024 року, мала бути 24 березня 2026 року.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про дострокові вибори в країні, які мають відбутись 24 березня.

Вона пояснила, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.

Останні опитування громадської думки напередодні парламентських виборів у Данії показали, що соціал-демократи прем'єр-міністерки наближаються до більшості з лівими партіями.