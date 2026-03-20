Датский парламент по ошибке пригласил на выборы 13 тысяч человек, не имеющих права голоса

Датский парламент случайно разослал приглашения на выборы избирателям, не имеющим права голоса.

Об этом говорится в заявлении правительства, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, датский парламент всегда призывает всех избирателей, голосующих впервые, реализовать свое право голоса. На этот раз призыв был отправлен в четверг, 19 марта.

Впрочем, как отметили в правительстве, "произошла досадная ошибка, в результате чего письмо получили также примерно 13 тысяч молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, которые не являются гражданами Дании".

"Мне очень жаль за путаницу, вызванную нашей ошибкой", – заявил Серен Вевер, руководитель отдела коммуникаций Администрации датского парламента.

Также, как отмечается, в письме содержится опечатка относительно года выборов. Дата, указанная как 24 марта 2024 года, должна была быть 24 марта 2026 года.

Напомним, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о досрочных выборах в стране, которые должны состояться 24 марта.

Она объяснила, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление со стороны США в отношении Гренландии.

Последние опросы общественного мнения накануне парламентских выборов в Дании показали, что социал-демократы премьер-министра приближаются к большинству вместе с левыми партиями.