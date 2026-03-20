Глава Rheinmetall попередив про вичерпання засобів ППО у світі через війну в Ірані

Світові запаси засобів ППО "вичерпані або майже вичерпані" через американо-ізраїльську війну проти Ірану, заявив генеральний директор німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNBC.

Після перших ударів з боку США та Ізраїлю Іран відповів ескалацією конфлікту, завдавши ударів по сусідніх країнах Перської затоки, на території яких розташовані американські бази.

Масовані ракетні обстріли швидко викликали побоювання щодо того, на скільки вистачить критично важливих запасів засобів ППО.

Паппергер вважає, що якщо війна триватиме ще місяць, то "у нас майже не залишиться ракет".

"Я думаю, що на цей момент всі запаси в Європі, Америці, а також на Близькому Сході порожні або майже порожні", – оцінив він.

За словами Паппергера, винесений урок полягає в тому, що дрони – це новий і дуже дешевий спосіб виснажити системи протиповітряної оборони супротивника.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння тим, що через війну на Близькому Сході дефіцит ракет до систем ППО Patriot є неминучим.

Також писали, що Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Лондоні 17 березня обговорив залучення нових країн до ініціативи із закупівлі ракет США для України та збільшення актуальних внесків.