Глава Rheinmetall предупредил об исчерпании мировых запасов средств ПВО из-за войны с Ираном

Мировые запасы средств ПВО "исчерпаны или почти исчерпаны" из-за американо-израильской войны против Ирана, заявил генеральный директор немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNBC.

После первых ударов со стороны США и Израиля Иран ответил эскалацией конфликта, нанеся удары по соседним странам Персидского залива, на территории которых расположены американские базы.

Массированные ракетные обстрелы быстро вызвали опасения относительно того, насколько хватит критически важных запасов средств ПВО.

Паппергер считает, что если война продлится еще месяц, то "у нас почти не останется ракет".

"Я думаю, что на данный момент все запасы в Европе, Америке, а также на Ближнем Востоке пусты или почти пусты", – оценил он.

По словам Паппергера, извлеченный урок заключается в том, что дроны – это новый и очень дешевый способ истощить системы противовоздушной обороны противника.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что из-за войны на Ближнем Востоке дефицит ракет для систем ПВО Patriot неизбежен.

Также сообщалось, что Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Лондоне 17 марта обсудил привлечение новых стран к инициативе по закупке ракет США для Украины и увеличение текущих взносов.