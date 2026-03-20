Місія НАТО в Іраку вивела весь персонал до Європи

Місія НАТО в Іраку перемістила весь персонал із Близького Сходу до Європи.

Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, останні співробітники місії НАТО в Іраку залишили країну 20 березня.

Відтак місія НАТО, що раніше перебувала в Іраку, продовжуватиме свою діяльність з Об’єднаного командування збройних сил в італійському Неаполі.

Раніше стало відомо про те, що своїх військових з Іраку евакуювала Польща.

12 березня повідомлялося, що Італія тимчасово виводить весь персонал з військової бази в Іракському Курдистані, яка зазнала атаки з безпілотника.