Місія НАТО в Іраку вивела весь персонал до Європи
Новини — П'ятниця, 20 березня 2026, 17:28 —
Місія НАТО в Іраку перемістила весь персонал із Близького Сходу до Європи.
Про це йдеться в офіційній заяві, пише "Європейська правда".
Як зазначається, останні співробітники місії НАТО в Іраку залишили країну 20 березня.
Відтак місія НАТО, що раніше перебувала в Іраку, продовжуватиме свою діяльність з Об’єднаного командування збройних сил в італійському Неаполі.
Раніше стало відомо про те, що своїх військових з Іраку евакуювала Польща.
12 березня повідомлялося, що Італія тимчасово виводить весь персонал з військової бази в Іракському Курдистані, яка зазнала атаки з безпілотника.
