Миссия НАТО в Ираке эвакуировала весь персонал в Европу
Новости — Пятница, 20 марта 2026, 17:28 —
Миссия НАТО в Ираке передислоцировала весь персонал с Ближнего Востока в Европу.
Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".
Как отмечается, последние сотрудники миссии НАТО в Ираке покинули страну 20 марта.
Таким образом, миссия НАТО, ранее находившаяся в Ираке, будет продолжать свою деятельность из Объединенного командования вооруженных сил в итальянском Неаполе.
Ранее стало известно о том, что своих военных из Ирака эвакуировала Польша.
12 марта сообщалось, что Италия временно выводит весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане, которая подверглась атаке с беспилотника.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: