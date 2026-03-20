Миссия НАТО в Ираке эвакуировала весь персонал в Европу

Миссия НАТО в Ираке передислоцировала весь персонал с Ближнего Востока в Европу.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, последние сотрудники миссии НАТО в Ираке покинули страну 20 марта.

Таким образом, миссия НАТО, ранее находившаяся в Ираке, будет продолжать свою деятельность из Объединенного командования вооруженных сил в итальянском Неаполе.

Ранее стало известно о том, что своих военных из Ирака эвакуировала Польша.

12 марта сообщалось, что Италия временно выводит весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане, которая подверглась атаке с беспилотника.