Польща евакуювала своїх солдатів з Іраку

Польща евакуювала весь свій військовий контингент з Іраку через погіршення безпекової ситуації в регіоні, спричиненого війною США, Ізраїлю та Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у мережі X.

За словами міністра, більшість військового персоналу з Іраку вже перебуває в Польщі або в дорозі додому.

Як повідомляється, частину солдатів направили до Йорданії, де вони продовжать проводити операції та слідкувати за ситуацією.

Процес евакуації проводився в консультації з союзниками по НАТО, додав Косіняк-Камиш.

"Пріоритетом усієї операції був захист життя та здоров'я польських солдатів та цивільних працівників, а всю операцію координувало Оперативне командування Збройних сил", – повідомив очільник Міноборони.

Цього тижня повідомлялося, що Іспанія готується до евакуації свого контингенту з Іраку з міркувань безпеки.

12 березня стало відомо, що Італія тимчасово виводить весь персонал з військової бази в Іракському Курдистані, яка зазнала атаки з безпілотника.

А Міністерство закордонних справ Німеччини вирішило вивести своїх співробітників посольства в Ербілі на півночі Іраку через війну в Ірані.