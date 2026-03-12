Італія "тимчасово" виводить персонал з атакованої бази в Іраку

Італія тимчасово виводить весь персонал з військової бази в Іракському Курдистані, яка зазнала атаки з безпілотника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

"Виведення було заплановане" ще до атаки в середу, в результаті якої ніхто не постраждав, заявив міністр оборони Гвідо Крозетто в інтерв'ю італійській програмі новин TG1.

Він підкреслив, що це буде "лише тимчасове виведення".

Виведення військ підтвердив у парламенті міністр закордонних справ Антоніо Таяні, який раніше висловив "найрішучіше засудження атаки безпілотника на італійську базу в Ербілі".

Італійські солдати в Ербілі тренують сили безпеки Курдистану в складі міжнародних сил.

Крозетто повідомив, що 102 військовослужбовці нещодавно повернулися до Італії з бази, тоді як 141 військовослужбовець був присутній на базі під час атаки безпілотника.

Таяні сказав, що він говорив з регіональним президентом Курдистану Нечірваном Барзані і підкреслив, що "важливо проявляти розсудливість і стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації".

Стефано Піццотті, командир табору Сінгара, сказав, що напад стався відразу після опівночі за місцевим часом.

Він спростував попередні повідомлення про те, що це був ракетний удар.

Весь особовий склад вже був у бункерах після активації сигналу повітряної тривоги, сказав він у відеозверненні, опублікованому міністерством оборони.

Пізно ввечері в середу Таяні заявив в ефірі телепрограми Realpolitik, що італійська база знаходиться "в комплексі, який включає в себе інші бази інших країн, перш за все, американські".

"Ми не знаємо, чи була (атака) спрямована проти італійців, чи проти комплексу в цілому", – додав він.

У середу над Ербілем міжнародні сили під проводом США, які базуються в аеропорту Ербіля, збили безпілотники, повідомило джерело в курдських силах безпеки.

Раніше під удари Ірану або його проксі-сил потрапили військові бази Франції та британська база на Кіпрі.

Сили НАТО двічі збили балістичні ракети Ірану, що летіли у напрямку території члена НАТО Туреччини.

