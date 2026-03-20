Парламент Румунії схвалив бюджет після кількамісячної затримки

Парламент Румунії у п’ятницю, 20 березня, проголосував за бюджет на 2026 рік після тривалих дебатів щодо соціальних витрат, які ледь не призвели до розпаду урядової коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Закон про державний бюджет на 2026 рік був ухвалений 319 голосами "за". 104 депутати проголосували "проти", ще один утримався.

Дебати у парламенті тривали з вечора четверга до близько 3:00 ночі, після чого відновилися вранці 20 березня.

Найгостріші дискусії викликали поправки соціал-демократів щодо надання допомоги вразливим верствам населення. Незгоди щодо соціальних видатків затримали ухвалення бюджету на 3 місяці.

Після обговорення у четвер, 19 березня, між керівними партіями було знайдено компромісний варіант. Рішення дозволить схвалити пакет соціальних виплат завдяки скороченню деяких витрат. Для цього уряд відкладе виплати суддям та прокурорам, ухвалені судом, та використає ці кошти для фінансування одноразової фінансової допомоги пенсіонерам.

Дискусії щодо проєкту бюджету ледь не призвели до розпаду уряду Іліє Боложана.

Минулого місяця уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.

А в грудні коаліційний уряд Іліє Боложана пережив голосування про недовіру, яке провели після другої спроби підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів і обмежити їх пенсії.