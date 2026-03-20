Парламент Румынии утвердил бюджет после нескольких месяцев задержки

В пятницу, 20 марта, парламент Румынии проголосовал за бюджет на 2026 год после длительных дебатов по поводу социальных расходов, которые едва не привели к распаду правительственной коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Закон о государственном бюджете на 2026 год был принят 319 голосами "за". 104 депутата проголосовали "против", еще один воздержался.

Дебаты в парламенте продолжались с вечера четверга до около 3:00 ночи, после чего возобновились утром 20 марта.

Наиболее острые дискуссии вызвали поправки социал-демократов относительно оказания помощи уязвимым слоям населения. Разногласия по поводу социальных расходов задержали принятие бюджета на 3 месяца.

После обсуждения в четверг, 19 марта, между правящими партиями был найден компромиссный вариант. Решение позволит одобрить пакет социальных выплат благодаря сокращению некоторых расходов. Для этого правительство отложит выплаты судьям и прокурорам, утвержденные судом, и использует эти средства для финансирования единовременной финансовой помощи пенсионерам.

Дискуссии по проекту бюджета едва не привели к распаду правительства Илие Боложана.

В прошлом месяце правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов о реформе, предусматривающей сокращение расходов в местных и центральных органах власти.

А в декабре коалиционное правительство Илие Боложана пережило голосование о недоверии, которое провели после второй попытки повысить пенсионный возраст для судей и прокуроров и ограничить их пенсии.