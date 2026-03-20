Лукашенко обещает вернуть задержанные литовские грузовики

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал с 23 марта начать возвращать литовские грузовики, застрявшие на белорусской территории.

Заявление Лукашенко приводит белорусское государственное агентство БЕЛТА, сообщает "Европейская правда".

Литовские грузовики были задержаны в Беларуси в ответ на решение Литвы закрыть государственную границу из-за постоянного вторжения грузовиков с контрабандой.

Несмотря на то, что граница сейчас открыта, режим Лукашенко с конца октября 2025 года до сих пор не разрешил литовским транспортным средствам выехать из страны и направил их на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимается ежедневная плата в размере 120 евро.

Кроме того, белорусские власти пообещали конфисковать их через четыре месяца.

"Я обязан принять это решение до понедельника. Нет нужды затягивать это, я не хочу никакой бюрократии или задержек. Я приму решение и, думаю, с понедельника мы начнем процесс возвращения этих грузовиков. Мы вернем эти грузовики. Это позор для поляков и литовцев", – сказал Лукашенко.

По данным Литовской национальной ассоциации автомобильного транспорта Linava, в Беларуси задержано 1 071 транспортное средство, из которых 575 – полуприцепы и 496 – тягачи.

