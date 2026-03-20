Лукашенко пообещал поехать в США на заседание Совета мира

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал лично приехать в США, чтобы принять участие в заседании Совета мира.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что пообещал американской стороне приехать в США.

"Они (США. – Ред.) очень настаивали, чтобы я приехал на очередное заседание Совета мира. Я им открыто и честно объяснил, почему не смог присутствовать (на первом заседании, которое состоялось в Вашингтоне 19 февраля. – Ред.). Это не только из-за графика, но и из-за других обстоятельств", – сказал он.

По словам Лукашенко, главной причиной, по которой он тогда не полетел в США, была внезапная проверка боеготовности Вооруженных сил, проводившаяся в Беларуси.

"Поэтому я пообещал, что в ближайшее время, когда у вас будет проходить мероприятие, мы встретимся", – добавил он.

Специальный представитель американского президента в Беларуси Джон Коул ранее также допускал, что Александр Лукашенко может посетить США с визитом.

Сообщалось также, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Кроме того, после встречи Коула с Лукашенко стало известно, что белорусский режим освободил группу политических заключенных.