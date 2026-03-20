"Ми чули про стосунки Єрмака з режимом", – Тихановська про зміну у відносинах з Україною
Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська прокоментувала зміну відносин між Україною та демократичною Білоруссю.
Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".
Тихановській нагадали, що в Україні говорять про роль Андрія Єрмака, який, поки був головою Офісу президента України, виступав за стриману позицію у відносинах із демократичною Білоруссю, а також попросили прокоментувати це.
У відповідь на це лідерка демократичної опозиції Білорусі не стала говорити із впевненістю.
"Я не можу розводити конспірологію про це. Ми, звісно, чули і знали, що у пана Єрмака раніше були якісь стосунки з режимом, з Білоруссю, але стверджувати це на 100% я зі свого боку не можу", – сказала Тихановська.
Варто зауважити, що аналогічну думку "ЄвроПравді" раніше неодноразово доводилося чути від представників президентського офісу та уряду – про те, що противником зв’язків був безпосередньо Андрій Єрмак.
Причому причини такої політики пояснювалися так: білоруська демократична команда є слабкою та роздрібненою, там періодично спалахують конфлікти. А тому співпраця з командою Тихановської жодним чином не посилить Україну, а натомість створить додаткові ризики на білоруському кордоні (радимо детальніше ознайомитися із цим у статті "ЄвроПравди": Кінець "миру" з Лукашенком: як відставка Єрмака вплинула на курс щодо Білорусі).
Нагадаємо, 25 січня Зеленський та Тихановська провели першу офіційну зустріч у литовському Вільнюсі.
За словами лідерки білоруської демократичної опозиції, головний результат цієї зустрічі у тому, що коли вона сказала, що хотіла б приїхати в Україну – Зеленський погодився на це.
