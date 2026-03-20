Тихановська розповіла, про що говорила з Зеленським у Вільнюсі

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська розповіла, про що спілкувалася під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Європейській правді"

Тихановську попросили розповісти, про що вона спілкувалася під час зустрічі із Зеленським, яка пройшла наприкінці січня у Вільнюсі.

"Тоді зустріч була хвилин на 20-25. Я висловила підтримку Україні, розповіла, як білоруси вкладаються в цю боротьбу, і, звісно, подякувала президенту й українському народу за мужність", – поділилася вона.

За її словами, головний результат цієї зустрічі у тому, що коли вона сказала, що хотіла б приїхати в Україну – Зеленський погодився на це.

Також Тихановська висловила сподівання на те, що зустріне національне свято білорусі День Волі, який відзначають 25 березня, в Україні.

Нагадаємо, нещодавно лідерка білоруської опозиції закликала білорусів у День волі, який відзначають 25 березня, виходити на вулиці із прапорами Білорусі та України.

Детальніше читайте інтерв’ю: "Нам із Росією просто нічого не світить. Люди всередині Білорусі навіть чіткіше це відчувають"