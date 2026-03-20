"Мы слышали об отношениях Ермака с режимом", – Тихановская о переменах в отношениях с Украиной

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала изменение отношений между Украиной и демократической Беларусью.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Тихановской напомнили, что в Украине говорят о роли Андрея Ермака, который, пока был главой Офиса президента Украины, выступал за сдержанную позицию в отношениях с демократической Беларусью, а также попросили прокомментировать это.

В ответ на это лидер демократической оппозиции Беларуси не стала говорить с уверенностью.

"Я не могу строить конспирологические теории по этому поводу. Мы, конечно, слышали и знали, что у господина Ермака ранее были какие-то отношения с режимом, с Беларусью, но утверждать это на 100% я со своей стороны не могу", – сказала Тихановская.

Стоит заметить, что аналогичное мнение "ЕвроПравде" ранее неоднократно приходилось слышать от представителей президентского офиса и правительства – о том, что противником связей был непосредственно Андрей Ермак.

Причем причины такой политики объяснялись так: белорусская демократическая команда слаба и раздроблена, там периодически вспыхивают конфликты. Поэтому сотрудничество с командой Тихановской никоим образом не усилит Украину, а напротив, создаст дополнительные риски на белорусской границе (рекомендуем подробнее ознакомиться с этим в статье "ЕвроПравды": Конец "мира" с Лукашенко: как отставка Ермака повлияла на курс в отношении Беларуси).

Напомним, 25 января Зеленский и Тихановская провели первую официальную встречу в литовском Вильнюсе.

По словам лидера белорусской демократической оппозиции, главный результат этой встречи в том, что когда она сказала, что хотела бы приехать в Украину – Зеленский согласился на это.

