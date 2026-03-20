У Литві кажуть, що плани щодо спільного з Польщею військового полігону залишаються в силі

Після заяви заступника міністра оборони Польщі про те, що територія військового полігону в Капчямістісі не буде розширюватися на польську сторону, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що початковий план щодо полігону залишається незмінним.

Каунас назвав ці повідомлення гучним заголовком.

"Я розумію, що всім потрібні гучні заголовки, а опозиції – галас, проте нічого не змінилося: який план був, таким і залишився. Навіщо піднімати таку хвилю дезінформації?" – зазначив міністр.

Раніше стало відомо, що заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда виступив проти ідеї будівництва спільного військового полігону з Литвою.

Нагадаємо, у січні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підозрює Росію в сприянні поширенню дезінформації навколо планів створення нового військового навчального полігону поблизу міста Капчяместіс на півдні країни.

