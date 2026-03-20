В Литве заявляют, что планы по созданию совместного с Польшей военного полигона остаются в силе

После заявления заместителя министра обороны Польши о том, что территория военного полигона в Капчямистисе не будет расширяться на польскую сторону, министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что первоначальный план по полигону остается неизменным.

Заявление главы оборонного ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Каунас назвал эти сообщения громким заголовком.

"Я понимаю, что всем нужны громкие заголовки, а оппозиции – шумиха, однако ничего не изменилось: какой план был, таким и остался. Зачем поднимать такую волну дезинформации?" – отметил министр.

Ранее стало известно, что заместитель министра обороны Польши Павел Бейда выступил против идеи строительства совместного военного полигона с Литвой.

Напомним, в январе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подозревает Россию в содействии распространению дезинформации вокруг планов создания нового военного учебного полигона вблизи города Капчаместис на юге страны.

