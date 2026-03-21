Трамп заявив, що США не користуються Ормузькою протокою, тому не будуть її захищати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не користуються Ормузькою протокою, тому її мають охороняти ті країни, яким вона потрібна.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп написав у своїй мережі Truth Social.

Американський президент заявив, що Вашингтон наближається до досягнення всіх своїх цілей в операції проти Ірану, які включають повне знищення іранського ракетного потенціалу та оборонної промислової бази країни, а також ліквідацію їхніх військово-морських та військово-повітряних сил.

Серед іншого, мета США – ніколи не дозволяти Ірану "навіть наблизитися до ядерного потенціалу" та забезпечувати захист американських союзників у регіоні, додав президент.

У цьому контексті Трамп заявив, що захист Ормузької протоки, яка від початку війни фактично заблокована Іраном, є завданням країн, які користуються цим проходом. А Сполучені Штати, за його словами, цього не роблять.

"Ормузьку протоку доведеться охороняти та контролювати, за необхідності, іншим країнам, які нею користуються – Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузу, але це не повинно бути необхідним, коли загроза з боку Ірану буде ліквідована", – заявив глава Білого дому.

Він додав що операція з розблокування протоки буде "легкою".

Останніми днями президент США виступив з низкою суперечливих заяв. Спершу Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Після відмови низки країн НАТО взяти участь в операції для розблокування проходу Ормузькою протокою Трамп накинувся на них з критикою. Одночасно він стверджував, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

А напередодні президент США назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що США запам’ятають цей крок з боку союзників.