Трамп заявил, что США не пользуются Ормузским проливом, поэтому не будут его защищать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не пользуются Ормузским проливом, поэтому его должны охранять те страны, которым он нужен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп написал в своей сети Truth Social.

Американский президент заявил, что Вашингтон приближается к достижению всех своих целей в операции против Ирана, которые включают полное уничтожение иранского ракетного потенциала и оборонной промышленной базы страны, а также ликвидацию их военно-морских и военно-воздушных сил.

Среди прочего, цель США – никогда не позволять Ирану "даже приблизиться к ядерному потенциалу" и обеспечивать защиту американских союзников в регионе, добавил президент.

В этом контексте Трамп заявил, что защита Ормузского пролива, который с начала войны фактически заблокирован Ираном, является задачей стран, которые пользуются этим проходом. А Соединенные Штаты, по его словам, этого не делают.

"Ормузский пролив придется охранять и контролировать, при необходимости, другим странам, которые им пользуются – Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузу, но это не должно быть необходимым, когда угроза со стороны Ирана будет ликвидирована", – заявил глава Белого дома.

Он добавил, что операция по разблокированию пролива будет "легкой".

В последние дни президент США выступил с рядом противоречивых заявлений. Сначала Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

После отказа ряда стран НАТО принять участие в операции по разблокированию прохода через Ормузский пролив Трамп набросился на них с критикой. Одновременно он утверждал, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

А накануне президент США назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что США запомнят этот шаг со стороны союзников.