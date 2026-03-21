У Британії засудили іранські атаки після повідомлень про запуск ракет на базу Дієго-Гарсія

У Міністерстві оборони Великої Британії засудили атаки Ірану, які становлять загрозу британським інтересам, після повідомлень про запуск двох балістичних ракет у напрямку спільної зі США бази Дієго-Гарсія.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник британського Міноборони, передає Sky News.

Речник безпосередньо не коментував повідомлення ЗМІ про те, що Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Однак він висловив засудження іранським атакам, які ставлять під загрозу британські інтереси.

"Безрозсудні атаки Ірану, що розгортаються по всьому регіону та утримують у заручниках Ормузьку протоку, становлять загрозу для британських інтересів та британських союзників. Винищувачі Королівських ВПС та інші військові засоби Великої Британії продовжують захищати наших людей та персонал у регіоні", – заявив речник Міноборони.

Він також додав, що уряд дозволив США використовувати британські бази для проведення "конкретних та обмежених оборонних операцій" проти Ірану.

Напередодні стало відомо, що Британія дала дозвіл США на використання своїх авіабаз для ударів по іранських об’єктах, що становлять загрозу для Ормузької протоки.

Від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Згодом прем'єр-міністр Британії поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсія для "конкретних і обмежених оборонних цілей".