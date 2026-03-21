В Великобритании осудили иранские атаки после сообщений о запуске ракет по базе Диего-Гарсия

В Министерстве обороны Великобритании осудили атаки Ирана, представляющие угрозу британским интересам, после сообщений о запуске двух баллистических ракет в направлении совместной с США базы Диего-Гарсия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель британского Минобороны, передает Sky News.

Пресс-секретарь напрямую не комментировал сообщения СМИ о том, что Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Однако он выразил осуждение иранским атакам, которые ставят под угрозу британские интересы.

"Безрассудные атаки Ирана, разворачивающиеся по всему региону и держащие в заложниках Ормузский пролив, представляют угрозу для британских интересов и британских союзников. Истребители Королевских ВВС и другие военные средства Великобритании продолжают защищать наших людей и персонал в регионе", – заявил представитель Минобороны.

Он также добавил, что правительство разрешило США использовать британские базы для проведения "конкретных и ограниченных оборонительных операций" против Ирана.

Накануне стало известно, что Великобритания дала разрешение США на использование своих авиабаз для нанесения ударов по иранским объектам, представляющим угрозу для Ормузского пролива.

С начала операции в Иране президент США Дональд Трамп обрушил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Впоследствии премьер-министр Великобритании уступил и заявил, что разрешит США доступ к Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонных целей".