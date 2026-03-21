Глава МИД Великобритании опровергла, что страну втягивают в войну с Ираном

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон продолжает поддерживать оборонительные действия против Ирана, но опровергла утверждения о втягивании страны в войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Заявление министра прозвучало после того, как СМИ сообщили, что Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Британское правительство пока официально не подтверждало факт атаки.

На вопрос журналистов, втягивают ли Великобританию в боевые действия на Ближнем Востоке, Купер подчеркнула, что Лондон не будет участвовать в наступательных операциях, а сосредоточится на оборонной поддержке союзников.

"Как четко дал понять премьер-министр, мы окажем оборонную поддержку против этих безрассудных иранских угроз. Но мы не участвовали и продолжаем не участвовать в наступательных действиях и хотим увидеть как можно скорее решение", – заявила министр.

Глава МИД также отметила, что Великобритания не будет втянута в более широкий конфликт, поскольку стремится увидеть "как можно скорее решение" конфликта на Ближнем Востоке.

Накануне правительство Великобритании дало разрешение США на использование своих авиабаз Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по иранским объектам, представляющим угрозу для Ормузского пролива.

В этом месяце британская военная база Акротири на Кипре подверглась нескольким атакам иранских дронов.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников по НАТО за нежелание активно вмешиваться в войну против Ирана на стороне США, в частности для восстановления свободного прохода через Ормузский пролив.

19 марта Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Япония заявили о "готовности внести свой вклад" в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.