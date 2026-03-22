США и Украина рассказали о первом дне встречи переговорных команд во Флориде

Американская и украинская стороны поздно вечером 21 марта сообщили о результатах первого дня работы переговорных команд во Флориде в рамках переговорного процесса по прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ключевой переговорщик с американской стороны, спецпредставитель президента США Стив Виткофф в своем X заявил, что встреча с украинской командой была "конструктивной" и сосредоточилась на "решении вопросов, которые еще остаются, для приближения к комплексному мирному соглашению".

Today in Florida, U.S. and Ukrainian delegations held constructive meetings as part of ongoing mediation efforts, with discussions focused on narrowing and resolving remaining items to move closer to a comprehensive peace agreement.



The American delegation included Special Envoy… – Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 21, 2026

Он уточнил, что американскую команду представляли, кроме него, зять Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груэнбаум и старший политический советник Белого дома Крис Каррен.

От Украины в переговорах принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы продолжили обсуждать ключевые вопросы и следующие шаги в переговорном треке. Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам… Мы продолжим работу завтра", – рассказал Умеров в своем X.

Today in Florida, together with Davyd Arakhamia, Kyrylo Budanov, and Serhii Kyslytsia, we held a meeting with the American side as part of the negotiation process.



The U.S. delegation was represented by Special Representative of the President of the United States Steve Witkoff,… – Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 21, 2026

Украинская делегация прибыла в США в конце суток 20 марта или ранним утром 21 марта по американскому времени.

Зеленский перед этим раундом переговоров рассказал, что одна из его задач – подготовка к трехсторонним переговорам. Также планировалась работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности и восстановления Украины.

Предполагалось также обсудить продление действия программы PURL по закупке оружия для Украины и украинско-американское соглашение о БПЛА.

11 марта во Флориде состоялась встреча переговорщиков Кремля и американской делегации.