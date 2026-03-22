США и Украина рассказали о первом дне встречи переговорных команд во Флориде

Новости — Воскресенье, 22 марта 2026, 08:48 — Мария Емец

Американская и украинская стороны поздно вечером 21 марта сообщили о результатах первого дня работы переговорных команд во Флориде в рамках переговорного процесса по прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ключевой переговорщик с американской стороны, спецпредставитель президента США Стив Виткофф в своем X заявил, что встреча с украинской командой была "конструктивной" и сосредоточилась на "решении вопросов, которые еще остаются, для приближения к комплексному мирному соглашению".

Он уточнил, что американскую команду представляли, кроме него, зять Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груэнбаум и старший политический советник Белого дома Крис Каррен.

От Украины в переговорах принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы продолжили обсуждать ключевые вопросы и следующие шаги в переговорном треке. Особое внимание уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам… Мы продолжим работу завтра", – рассказал Умеров в своем X.

Украинская делегация прибыла в США в конце суток 20 марта или ранним утром 21 марта по американскому времени.

Зеленский перед этим раундом переговоров рассказал, что одна из его задач – подготовка к трехсторонним переговорам. Также планировалась работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности и восстановления Украины.

Предполагалось также обсудить продление действия программы PURL по закупке оружия для Украины и украинско-американское соглашение о БПЛА.

11 марта во Флориде состоялась встреча переговорщиков Кремля и американской делегации.

