Во Франции начинается решающий тур местных выборов

Во Франции начинается голосование во втором туре местных выборов – в тех муниципалитетах, где первый тур не определил победителей.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

22 марта французы будут голосовать во втором туре местных выборов, участки открылись в 8 часов утра по местному времени и будут работать до 18 часов, кроме крупнейших городов, где время их работы – до 20:00.

Голосовать в это воскресенье будут в более чем 1500 коммунах. Еще не определены имена будущих мэров крупнейших городов, в том числе столицы, Парижа. В более чем 33 300 коммунах победителей определил первый тур в минувшие выходные.

В минувшее воскресенье явка среди зарегистрированных избирателей составила 57,17%, что стало вторым самым низким показателем за время Пятой республики, после "ковидного" 2020 года.

К местным выборам во Франции приковано повышенное внимание, поскольку их рассматривают как "оценку настроений" перед президентскими выборами 2027 года.

