Президент Фінляндії: я став більш песимістичним щодо досягнення миру в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що рік тому він був більш оптимістичним щодо можливості досягнення миру в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

У контексті мирного процесу щодо України Стубб вказав на три речі, які змінились за рік.

"Гадаю, зараз я налаштований більш песимістично, у цьому сенсі – більш реалістично. Водночас, що стосується України, є три моменти, які відрізняються від минулого року. По-перше, ми беремо участь у мирних переговорах, чого тоді не було", – зазначив він.

Крім того, за його словами, сьогодні Україна перебуває в набагато кращому становищі на полі бою, ніж рік тому, зазначаючи, що українські війська знову відтісняють росіян і відвойовують території.

Водночас як негативний факток фінський президент назвав війну на Близькому Сході.

"Що я б вам сказав до початку війни в Ірані, так це те, що російська економіка страждає. До війни вони стикалися з нульовим зростанням, нульовими резервами, 16-відсотковими ставками, двозначною інфляцією та нездатністю російського уряду платити солдатам. І вони очікували, що бюджетний дефіцит зросте з торішнього рівня в 83 млрд доларів до 130 млрд доларів", – сказав Стубб.

Він додав, що зараз із зростанням цін на нафту та скасуванням санкцій, ми не знаємо, що буде, тож це матиме негативний ефект".

Нещодавно також Стубб висловив переконання, що Європа могла б досягти угоди з президентом США, яка допомогла б одночасно вирішити як нафтову кризу в Перській затоці, так і війну в Україні.

Він також говорив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може перешкодити Росії у військовій співпраці з Іраном.