ЗМІ: зустріч Трампа і Сі відклали до завершення війни проти Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявляє іноземним офіційним особам та іншим, що не призначатиме нової дати саміту між очільником Білого дому і лідером Китаю Сі Цзіньпіном доти, доки не завершиться конфлікт з Іраном.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Дипломат із Вашингтона, обізнаний із планами проведення саміту США-Китай, підтвердив, що адміністрація чітко дала зрозуміти: "Наступні дати саміту Трампа і Сі будуть запропоновані тільки після того, як активна фаза конфлікту з Іраном закінчиться".

Особа з Вашингтона, близька до адміністрації і також обізнана про плани Білого дому щодо проведення саміту, підтвердила, що адміністрація дотримується цього наміру.

Водночас у Білому домі спростовують, що терміни саміту пов'язані з війною в Ірані.

"Це фейкові новини. Сполучені Штати та Китай ведуть продуктивні переговори щодо перенесення візиту президента Трампа – оголошення будуть зроблені найближчим часом", – заявила заступниця речниці Білого дому Анна Келлі.

Довгоочікувана зустріч Трампа і Сі спочатку була запланована на кінець березня, але Трамп раніше оголосив, що зустріч буде відкладена "приблизно на місяць", оскільки "у нас йде війна".

У четвер він сказав, що вона відбудеться "приблизно через півтора місяця".

Виступаючи перед журналістами в середу, речниця Білого дому Керолайн Лівітт припустила, що зустріч може відбутися не раніше травня.

У міру того як війна з Іраном вступає у четвертий тиждень, адміністрація США, схоже, готується до більш тривалого конфлікту. США розробили детальні плани щодо розгортання наземних військ на іранській території, зазначено у публікації.

"Існують оперативні обмеження на ведення війни з іншої країни – особливо з такої ворожої, як Китай.Трампу і Сі було б жахливо незручно вести переговори в такій обстановці", – розповіло наближене до американської адміністрації джерело.

У Білому домі раніше заявили, що Китай погодився відкласти візит президента Трампа до Пекіна.