СМИ: встречу Трампа и Си отложили до окончания войны с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет иностранным официальным лицам и другим, что не будет назначать новую дату саммита между главой Белого дома и лидером Китая Си Цзиньпином до тех пор, пока не завершится конфликт с Ираном.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Дипломат из Вашингтона, знакомый с планами проведения саммита США-Китай, подтвердил, что администрация четко дала понять: "Следующие даты саммита Трампа и Си будут предложены только после того, как активная фаза конфликта с Ираном закончится".

Источник из Вашингтона, близкий к администрации и также осведомленный о планах Белого дома по проведению саммита, подтвердил, что администрация придерживается этого намерения.

В то же время в Белом доме опровергают, что сроки саммита связаны с войной в Иране.

"Это фейковые новости. Соединенные Штаты и Китай ведут продуктивные переговоры о переносе визита президента Трампа – объявления будут сделаны в ближайшее время", – заявила заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Долгожданная встреча Трампа и Си изначально была запланирована на конец марта, но Трамп ранее объявил, что встреча будет отложена "примерно на месяц", поскольку "у нас идет война".

В четверг он сказал, что она состоится "примерно через полтора месяца".

Выступая перед журналистами в среду, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предположила, что встреча может состояться не раньше мая.

По мере того как война с Ираном вступает в четвертую неделю, администрация США, похоже, готовится к более длительному конфликту. США разработали подробные планы развертывания наземных войск на иранской территории, отмечается в публикации.

"Существуют оперативные ограничения на ведение войны из другой страны – особенно из такой враждебной, как Китай. Трампу и Си было бы ужасно неудобно вести переговоры в такой обстановке", – сообщил источник, близкий к американской администрации.

В Белом доме ранее заявили, что Китай согласился отложить визит президента Трампа в Пекин.