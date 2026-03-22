Генсек НАТО розраховує на єдність Європи щодо Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив рішучу підтримку воєнним діям президента США Дональда Трампа проти Ірану, а також зазначив, що очікує, що країни Альянсу об’єднаються для підтримки США.

Заяву Рютте наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Рютте послідовно підтримує Трампа, навіть попри те, що деякі провідні європейські держави – наголошуючи на тому, що НАТО є оборонним альянсом – висловили небажання допомагати чинній американській адміністрації у війні з Іраном, зокрема у зусиллях США щодо забезпечення безпеки проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

"Я знаю, що ми завжди об’єднуємося", – сказав Рютте.

Рютте, висловлюючи небажання критикувати європейських лідерів, сказав про Трампа: "Він робить це, щоб убезпечити весь світ

За його словами, європейським державам потрібно деякий час, щоб зрозуміти ситуацію, оскільки їх не залучили до початкового планування, щоб зберегти елемент несподіванки американських та ізраїльських атак.

"Я розумію розчарування президента тим, що це займає деякий час, але знову ж таки прошу про розуміння, оскільки країни мусили готуватися до

Генсек НАТО порівняв військові дії проти Ірану зі світовими зусиллями, спрямованими на те, щоб не допустити отримання Північною Кореєю ядерної зброї.

"Ми бачили на прикладі Північної Кореї, що якщо вести переговори занадто довго, можна пропустити момент, коли це ще можна зробити, і тепер Північна Корея має ядерний потенціал", – сказав він.

Рютте додав, що Іран, озброєний ядерною зброєю, становитиме явну загрозу для Ізраїлю, Європи та стабільності у світі.

Останніми днями президент США виступив з низкою суперечливих заяв. Спершу Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Після відмови низки країн НАТО взяти участь в операції для розблокування проходу Ормузькою протокою Трамп накинувся на них з критикою. Одночасно він стверджував, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

А напередодні президент США назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що США запам’ятають цей крок з боку союзників.