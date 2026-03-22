Генсек НАТО рассчитывает на единство Европы в отношении Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил решительную поддержку военным действиям президента США Дональда Трампа против Ирана, а также отметил, что ожидает, что страны Альянса объединятся для поддержки США.

Заявление Рютте приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Рютте последовательно поддерживает Трампа, даже несмотря на то, что некоторые ведущие европейские государства – подчеркивая, что НАТО является оборонительным альянсом – выразили нежелание помогать действующей американской администрации в войне с Ираном, в частности в усилиях США по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

"Я знаю, что мы всегда объединяемся", – сказал Рютте.

Рютте, выражая нежелание критиковать европейских лидеров, сказал о Трампе: "Он делает это, чтобы обезопасить весь мир

По его словам, европейским государствам нужно некоторое время, чтобы понять ситуацию, поскольку их не привлекли к первоначальному планированию, чтобы сохранить элемент неожиданности американских и израильских атак.

"Я понимаю разочарование президента тем, что это занимает некоторое время, но опять же прошу о понимании, поскольку страны должны были готовиться к

Генсек НАТО сравнил военные действия против Ирана с мировыми усилиями, направленными на то, чтобы не допустить получения Северной Кореей ядерного оружия.

"Мы видели на примере Северной Кореи, что если вести переговоры слишком долго, можно упустить момент, когда это еще можно сделать, и теперь Северная Корея обладает ядерным потенциалом", – сказал он.

Рютте добавил, что Иран, вооруженный ядерным оружием, будет представлять явную угрозу для Израиля, Европы и стабильности в мире.

В последние дни президент США выступил с рядом противоречивых заявлений. Сначала Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

После отказа ряда стран НАТО принять участие в операции по разблокированию прохода через Ормузский пролив Трамп набросился на них с критикой. Одновременно он утверждал, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

А накануне президент США назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что США запомнят этот шаг со стороны союзников.