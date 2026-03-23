Вибори у Словенії: жодна з партій не здобула переконливої більшості

За попередніми результатами парламентських виборів у Словенії, дві провідні політичні партії – ліберальний "Рух за свободу" прем'єр-міністра Роберта Голоба та права Словенська демократична партія (СДП) Янеза Янші – отримали майже однакову кількість голосів.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати підрахунку 99,85% бюлетенів, передає інформаційне агентство Словенії STA.

Згідно з підрахованими голосами, ​"Рух за свободу" отримав 28,62% і може претендувати на 29 місць з 90. Головний опонент політсили – Словенська демократична партія здобула 27,95% і 28 мандатів.

Це означає, що жодна з партій не здатна сформувати уряд самостійно, а отже буде змушена шукати коаліційних партнерів.

До парламенту Словенії пройшло ще сім партій, які здолали 5-відсотковий бар'єр – "Нова Словенія", яка матиме 9 депутатів, а також Соціал-демократи і Ліво-зелений блок з 6 мандатами та "Демократи" і "Правда" – кожна по 5 місць.

Разом з партіями, що її підтримують, ліберальна партія на чолі з чинним прем'єр-міністром Робертом Голобом матиме 40 депутатів у парламенті, тоді як СДП Янеза Янші – матиме 43 місця.

Зазначимо, що перед виборами місцеві ЗМІ повідомили, що Янез Янша причетний до так званої наклепницької кампанії, що проводиться за сприяння ізраїльської приватної розвідувальної компанії Black Cube і спрямована проти партії Голоба.

Прем’єр-міністр оголосив про початок розслідування щодо звинувачень у тому, що група найманих ізраїльських шпигунів проводила таємну операцію з метою впливу на виборців.

