Выборы в Словении: ни одна из партий не получила убедительного большинства

По предварительным результатам парламентских выборов в Словении две ведущие политические партии – либеральное "Движение за свободу" премьер-министра Роберта Голоба и правая Словенская демократическая партия (СДП) Янеза Янши – получили почти одинаковое количество голосов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты подсчета 99,85% бюллетеней, передает информационное агентство Словении STA.

Согласно подсчитанным голосам, "Движение за свободу" получило 28,62% и может претендовать на 29 мест из 90. Главный оппонент политической силы – Словенская демократическая партия – набрала 27,95% и 28 мандатов.

Это означает, что ни одна из партий не способна сформировать правительство самостоятельно, а значит, будет вынуждена искать коалиционных партнеров.

В парламент Словении прошли еще семь партий, преодолевших 5-процентный барьер – "Новая Словения", которая получит 9 депутатов, а также Социал-демократы и Лево-зеленый блок с 6 мандатами и "Демократы" и "Правда" – по 5 мест каждая.

Вместе с партиями, поддерживающими ее, либеральная партия во главе с действующим премьер-министром Робертом Голобом будет иметь 40 депутатов в парламенте, тогда как СДП Янеза Янши – 43 места.

Отметим, что перед выборами местные СМИ сообщили, что Янез Янша причастен к так называемой клеветнической кампании, проводимой при содействии израильской частной разведывательной компании Black Cube и направленной против партии Голоба.

Премьер-министр объявил о начале расследования в связи с обвинениями в том, что группа наемных израильских шпионов проводила тайную операцию с целью оказания влияния на избирателей.

