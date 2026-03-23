Стармер обговорив з Трампом розблокування Ормузької протоки

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в якій лідери обговорили конфлікт на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в офісі британського прем’єра.

Зазначається, що під час розмови лідери США та Британії обговорили поточну ситуацію на Близькому Сході, зокрема необхідність відновлення вільного судноплавства Ормузькою протокою, яка залишається заблокованою Іраном.

Стармер і Трамп погодилися, що відновлення Ормузької протоки є важливим для забезпечення стабільності на світовому енергетичному ринку, додали в уряді.

Вони домовилися провести ще одну розмову найближчим часом.

Дзвінок між лідерами США та Британії відбувається на тлі критичних заяв Трампа щодо союзників по НАТО та зокрема Лондона. Спершу американський президент попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Після відмови низки країн НАТО взяти участь в операції для розблокування проходу Ормузькою протокою Трамп накинувся на них з критикою. Одночасно він стверджував, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

А згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати не користуються Ормузькою протокою, тому її мають охороняти ті країни, яким вона потрібна. Він додав що операція з розблокування протоки буде "легкою".