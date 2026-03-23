Укр Рус Eng

Стармер обсудил с Трампом разблокирование Ормузского пролива

Новости — Понедельник, 23 марта 2026, 10:32 — Ольга Ковальчук

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором лидеры обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе британского премьера.

Отмечается, что во время разговора лидеры США и Великобритании обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности необходимость восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив, который остается заблокированным Ираном.

Стармер и Трамп согласились, что восстановление Ормузского пролива является важным для обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке, добавили в правительстве.

Они договорились провести еще один разговор в ближайшее время.

Звонок между лидерами США и Британии происходит на фоне критических заявлений Трампа в отношении союзников по НАТО и в частности Лондона. Сначала американский президент предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

После отказа ряда стран НАТО принять участие в операции для разблокирования прохода через Ормузский пролив Трамп набросился на них с критикой. Одновременно он утверждал, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

А впоследствии Трамп заявил, что Соединённые Штаты не пользуются Ормузским проливом, поэтому его должны охранять те страны, которым он нужен. Он добавил, что операция по разблокированию пролива будет "легкой".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания США Трамп Ближний Восток
Реклама: