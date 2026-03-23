Стармер обсудил с Трампом разблокирование Ормузского пролива

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором лидеры обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в офисе британского премьера.

Отмечается, что во время разговора лидеры США и Великобритании обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности необходимость восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив, который остается заблокированным Ираном.

Стармер и Трамп согласились, что восстановление Ормузского пролива является важным для обеспечения стабильности на мировом энергетическом рынке, добавили в правительстве.

Они договорились провести еще один разговор в ближайшее время.

Звонок между лидерами США и Британии происходит на фоне критических заявлений Трампа в отношении союзников по НАТО и в частности Лондона. Сначала американский президент предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

После отказа ряда стран НАТО принять участие в операции для разблокирования прохода через Ормузский пролив Трамп набросился на них с критикой. Одновременно он утверждал, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.

А впоследствии Трамп заявил, что Соединённые Штаты не пользуются Ормузским проливом, поэтому его должны охранять те страны, которым он нужен. Он добавил, что операция по разблокированию пролива будет "легкой".