Премьер Литвы не получала запросов от США об отмене санкций против Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что администрация США не обращалась к ней с запросом о возможной отмене санкций против белорусских удобрений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает LRT.

Глава правительства выступила с этим заявлением из-за разговоров литовских политиков о возможности ослабления санкций против Беларуси. Она назвала эти дискуссии вредными и безосновательными.

"Я вижу риски в том, что мы сами часто наносим себе вред. Мы часто обвиняем американцев, белорусов или кого-то другого, но сами инициируем темы, которые еще даже не поднимались. И мы сами напрашиваемся на определенные действия. Никто нас не просил обсуждать вопрос транзита удобрений", – сказала глава правительства.

По словам Ругинене, Литва и другие страны ЕС должны придерживаться твердой позиции по санкциям против Беларуси, иначе могут столкнуться с сомнениями со стороны стратегических партнеров.

"Когда мы сами в себя не верим, когда мы сами начинаем сомневаться в своих действиях, тогда в этих действиях сомневаются и другие, и наши стратегические партнеры. Как я уже говорила – прежде чем обвинять кого-то другого, мы должны сделать выводы для себя и быть более решительными", – заявила премьер-министр.

Премьер-министр повторила, что не получала никаких запросов от Вашингтона об отмене санкций в отношении белорусских удобрений, в том числе и во время ее встречи со спецпосланником президента США по вопросам Беларуси Джоном Коулом.

Напомним, на днях Коул посетил Минск и Вильнюс. 19 марта, после встречи спецпредставителя США с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко белорусский режим освободил группу политических заключенных.

Коул во время визита в Беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Тем временем лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Европейской правде" заявила, что считает снятие американских санкций с Беларуси опасной ситуацией.

