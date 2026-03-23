У Словаччині дві найсильніші за рейтингом партії, а саме опозиційна "Прогресивна Словаччина" (PS) та Smer прем’єра Роберта Фіцо, розділяють лише десяті частки відсотка.

Про це свідчить поточна модель виборів від агентства Ipsos для Denník N, передає "Європейська правда".

Якби вибори відбувались у березні, боротьба за перемогу була б надзвичайно запеклою.

І Smer, і "Прогресивна Словаччина" повернулися вище символічного порогу в 20% підтримки. PS – після короткого падіння в лютому, а Smer – після більш тривалого періоду: востаннє 20-відсоткові симпатії партія мала, за даними Ipsos, влітку минулого року.

У березні за PS проголосували б 20,6% виборців, а за Smer – 20%. "Статистичне відхилення для таких значень може становити плюс-мінус три відсоткові пункти, тому не можна однозначно сказати, хто б насправді переміг на виборах, якби вони відбулися зараз", – попереджає соціолог Роман Пудмарчик з опитувального агентства.

До парламенту потрапили б такі партії: "Республіка" (11,3%), "Голос" з підтримкою понад 8%, Hnutie Slovensko (7,9%), SaS (7,2%), а також KDH (6,3% голосів) і "Демократи" (6%).

23 березня опозиційний угорський журналіст Саболч Пані опублікував стенограму розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з його російським колегою Сергєєм Лавровим у 2020 році, в якій ішлося про прохання посприяти перемозі соціал-демократів на виборах у Словаччині.

