В Словакии две сильнейшие по рейтингу партии, а именно оппозиционная "Прогрессивная Словакия" (PS) и Smer премьера Роберта Фицо, разделяют лишь десятые доли процента.

Об этом свидетельствует текущая модель выборов от агентства Ipsos для Denník N, передает "Европейская правда".

Если бы выборы проходили в марте, борьба за победу была бы чрезвычайно ожесточенной.

И Smer, и "Прогрессивная Словакия" вернулись выше символического порога в 20% поддержки. PS – после короткого падения в феврале, а Smer – после более длительного периода: последний раз 20-процентные симпатии партия имела, по данным Ipsos, летом прошлого года.

В марте за PS проголосовали бы 20,6% избирателей, а за Smer – 20%. "Статистическое отклонение для таких значений может составлять плюс-минус три процентных пункта, поэтому нельзя однозначно сказать, кто бы на самом деле победил на выборах, если бы они состоялись сейчас", – предупреждает социолог Роман Пудмарчик из опросного агентства.

В парламент попали бы следующие партии: "Республика" (11,3%), "Голос" с поддержкой более 8%, Hnutie Slovensko (7,9%), SaS (7,2%), а также KDH (6,3% голосов) и "Демократы" (6%).

23 марта оппозиционный венгерский журналист Саболч Пани опубликовал стенограмму разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым в 2020 году, в которой говорилось о просьбе поспособствовать победе социал-демократов на выборах в Словакии.

Напомним, в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.