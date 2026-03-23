Сибига призвал восстановить безопасность в Чёрном море: освобождение Крыма – ключ к этому

Глава МИД Андрей Сибига заявил о необходимости восстановить мир и вернуть свободу судоходства в Чёрном море, подчеркнув ключевую роль освобождения Крыма в этом контексте.

Об этом говорится в тексте выступления министра на открытии Третьей Черноморской конференции по безопасности, которая проходит в Кишиневе, передает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что безопасность является предпосылкой экономического процветания. Он отметил, что, несмотря на войну на Ближнем Востоке, внимание союзников по-прежнему сосредоточено на Украине и Черном море, ведь именно здесь решается судьба безопасности Европы и всего мира.

"Принятая в прошлом году Черноморская стратегия ЕС является важным шагом вперед. Правильно, что ее первой фундаментальной составляющей является безопасность. Украина как будущий член ЕС и участник обеспечения европейской безопасности будет играть важную роль в реализации этой стратегии", – подчеркнул министр.

В своем выступлении Андрей Сибига подробно остановился на трех ключевых пунктах.

Во-первых, по его словам, Черное море должно вновь стать морем мира и безопасности. Свобода мореплавания должна быть восстановлена – и это имеет большое значение для глобальной продовольственной безопасности. Сейчас необходимо усилить давление на Россию, которая только в прошлом месяце совершила больше атак на одесскую портовую инфраструктуру, чем за весь предыдущий год. "Необходимо совместными усилиями заставить Кремль остановить агрессию, согласиться на режим прекращения огня и перейти к настоящей дипломатии", – подчеркнул министр.

Среди других важных шагов – разминирование и активные санкционные меры против "российского зернового теневого флота". Только в прошлом году Россия нелегально вывезла из Украины через Черное море 2 млн тонн похищенного украинского зерна для продажи в другие страны.

Во-вторых, будущие гарантии безопасности для Украины должны включать компонент морской безопасности. "Длительный мир в регионе требует не только присутствия военных наших союзников на суше, но и военных кораблей наших союзников в наших водах", – подчеркнул министр.

Он отметил готовность ряда стран, в частности Болгарии, Молдовы, Румынии и Турции, играть более значительную роль в обеспечении безопасности Черного моря.

В-третьих, освобождение Крыма от российской оккупации – единственный путь к долгосрочной безопасности в Черноморском регионе. "Не может быть стабильной торговли в море, в самом сердце которого находится милитаризованный полуостров под контролем агрессивного государства. То, что началось в Крыму, должно закончиться в Крыму. Крым – это Украина", – подчеркнул министр.

Сибига также призвал партнеров рассматривать Черное море в более широком геополитическом контексте, развивать Инициативу Триморья ("Адриатика – Балтика – Черное море") и учитывать потенциал Черного моря как маршрута для нероссийских энергоресурсов в Европу.

"Сегодня то, что происходит в Балтийском море, находит отклик в Черном, ведь наша безопасность неделима. Именно так следует осознавать наше пространство безопасности – как единую ось от Балтийского до Черного моря. Все это – о наших общих выгодах и процветании. Но все начинается с безопасности", – подытожил министр.

