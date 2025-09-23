ЄС не запросив главу МЗС Грузії на зустріч держав Чорноморського регіону

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі не отримала запрошення на зустріч глав МЗС країн Чорноморського басейну, організовану Європейським Союзом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Зустріч, запланована на 20 жовтня в Люксембурзі, відбудеться за участю міністрів закордонних справ країн ЄС, а також представників Центральної Азії та держав Чорноморського регіону.

Грузинська міністерка закордонних справ не була запрошена, хоча країна буде представлена на рівні посла.

Причиною, за даними Джозвяка, є рішення ЄС обмежити контакти з високопосадовцями Грузії у відповідь на антидемократичні та антизахідні кроки уряду "Грузинської мрії".

МЗС Грузії поки що не коментувало ситуацію із запрошенням Бочорішвілі.

На початку вересня Грузію не запросили на зустріч міністрів ЄС з країнами-кандидатами на членство, що відбулася в Копенгагені.

Паралельно з обмеженням контактів на високому рівні Європейська комісія розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Грузією через "серйозний відкат у сфері демократії".