Радбез Греції схвалив багатомільярдну закупівлю системи ППО та модернізацію літаків F-16

Рада безпеки Греції, KYSEA, схвалила в понеділок закупівлю багатошарової системи протиповітряної оборони та захисту від безпілотників вартістю 3 млрд євро, а також модернізацію 38 винищувачів F-16.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Греції Нікос Дендіас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Загальна вартість цих двох проєктів, які були схвалені грецьким парламентським комітетом раніше цього місяця, оцінюється приблизно в 4 млрд євро.

Греція вже веде переговори з Ізраїлем про надання більшої частини ракетних систем для свого купола протиповітряної оборони і захисту від безпілотників, який називається "Щит Ахіллеса".

"KYSEA також схвалила модернізацію чотирьох фрегатів MEKO 200 і угоду про технічне обслуговування військово-транспортних літаків C29J", – сказав міністр оборони Нікос Дендіас.

Про рішення про посилення ППО Греції стало відомо після того, як на початку березня іранські безпілотники двічі атакували британську авіабазу Акротирі на Кіпрі, який є союзником Афін.

Тоді стало відомо, що Греція перекине батарею Patriot на острів Карпатос у південно-східній частині Егейського моря для посилення оборони від можливих повітряних атак.

Також міністр оборони Греції Нікос Дендіас оголосив про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр у зв'язку з посиленням занепокоєння щодо безпеки навколо середземноморського острова.