Совбез Греции одобрил многомиллиардную закупку системы ПВО и модернизацию самолетов F-16

Совет безопасности Греции, KYSEA, одобрил в понедельник закупку многослойной системы противовоздушной обороны и защиты от беспилотников стоимостью 3 млрд евро, а также модернизацию 38 истребителей F-16.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Греции Никос Дендиас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Общая стоимость этих двух проектов, которые были одобрены греческим парламентским комитетом ранее в этом месяце, оценивается примерно в 4 млрд евро.

Греция уже ведет переговоры с Израилем о предоставлении большей части ракетных систем для своего купола противовоздушной обороны и защиты от беспилотников, который называется "Щит Ахиллеса".

"KYSEA также одобрила модернизацию четырех фрегатов MEKO 200 и соглашение о техническом обслуживании военно-транспортных самолетов C29J", – сказал министр обороны Никос Дендиас.

О решении об усилении ПВО Греции стало известно после того, как в начале марта иранские беспилотники дважды атаковали британскую авиабазу Акротири на Кипре, который является союзником Афин.

Тогда стало известно, что Греция перебросит батарею Patriot на остров Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря для усиления обороны от возможных воздушных атак.

Также министр обороны Греции Никос Дендиас объявил об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр в связи с усилением беспокойства относительно безопасности вокруг средиземноморского острова.