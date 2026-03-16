У парламенті Греції схвалили закупівлю ППО та модернізацію F-16 на 4 млрд євро

Комітет з питань озброєння парламенту Греції схвалив закупівлю багаторівневої системи протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також модернізацію 38 винищувачів F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Kathimerini.

Загальна вартість обох програм, за оцінками, сягне близько 4 млрд євро, з них 3 млрд підуть на посилення ППО.

Схвалення фінансування від комітету з питань озброєння парламенту відкриває шлях до затвердження цих програм Радою з питань національної безпеки та оборони. Після цього ініціативи передадуть на ратифікацію в парламент та узгодять подальші контракти з Генеральним директоратом з питань оборони та озброєння.

Згідно з планом, багаторівнева протиповітряна оборона "Щит Ахіллеса" покриватиме всю територію Греції та функціонуватиме як єдина система, здатна протистояти балістичним ракетам, безпілотним літакам, крилатим ракетам та "баражувальним боєприпасам".

Крім того, фінансування спрямують на модернізацію винищувачів F-16 Block 50. Греція прагне переобладнати свій парк F-16 у версію Viper.

Про рішення про посилення ППО Греції стало відомо після того, як на початку березня іранські безпілотники двічі атакували британську авіабазу Акротирі на Кіпрі, який є союзником Афін.

Тоді стало відомо, що Греція перекине батарею Patriot на острів Карпатос у південно-східній частині Егейського моря для посилення оборони від можливих повітряних атак.

Також міністр оборони Греції Нікос Дендіас оголосив про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр у зв'язку з посиленням занепокоєння щодо безпеки навколо середземноморського острова.