Ле Пен похвалила Орбана за блокування кредиту ЄС для України

Неформальна лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен похвалила угорського прем’єра Віктора Орбана за те, що він заблокував виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ле Пен заявила, що Франція більше не може дозволити собі підтримувати військові зусилля України через високий дефіцит бюджету та борги.

"Франція зруйнована, наші державні фінанси не дозволяють нам сьогодні робити позики, що, як ми знаємо, не будуть повернуті", – сказала вона журналістам під час поїздки до Будапешта на зустріч групи "Патріоти за Європу", членами якої є її партія "Національне об'єднання" та партія Орбана "Фідес".

"Франція повинна стати розсудливою... і зберегти гроші для французьких громадян", – зазначила Ле Пен.

"Я б воліла, щоб нам не довелося чекати, поки інші країни приймуть правильні рішення", – додала вона.

Також в Угорщині на зустрічі перебувають лідер голландських ультраправих Герт Вілдерс і віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні.

Угорщина піде на вибори 12 квітня, і лідерка "Національного об'єднання" в понеділок, в день виборів, надала Орбану свою тверду підтримку, заявивши, що для неї "велика честь" підтримувати його.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила після засідання Європейської ради, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках, попри блокування з боку Угорщини.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що продовження блокування прем’єром Угорщини Віктором Орбаном кредиту ЄС на 90 млрд євро для України є грубим порушенням лояльності між державами ЄС і матиме наслідки.